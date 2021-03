Meghan Markle, l’affondo di Trump: “Io ve l’avevo detto che non era buona” (Di lunedì 15 marzo 2021) Los Angeles, 15 mar – Non ha convinto in molti Meghan Markle nella sua intervista ad Oprah Winfrey. Tra di loro, c’è Donald Trump che commenta l’intervista alla duchessa del Sussex. In fondo, non l’ha mai avuta poi troppo in simpatia. Trump: “Meghan Markle? Io l’avevo detto …” “Non è buona. Io l’avevo detto e ora è sotto gli occhi di tutti”: queste le parole dell’ex presidente Donald Trump a corredo dell’intervista della duchessa di Sussex e del principe Harry con Oprah Winfre. Lo riferisce il suo collaboratore Stephen Miller. “Se dici qualcosa contro Meghan Markle vieni cancellato, guarda a Piers Morgan”, avrebbe detto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 15 marzo 2021) Los Angeles, 15 mar – Non ha convinto in moltinella sua intervista ad Oprah Winfrey. Tra di loro, c’è Donaldche commenta l’intervista alla duchessa del Sussex. In fondo, non l’ha mai avuta poi troppo in simpatia.: “? Io…” “Non è. Ioe ora è sotto gli occhi di tutti”: queste le parole dell’ex presidente Donalda corredo dell’intervista della duchessa di Sussex e del principe Harry con Oprah Winfre. Lo riferisce il suo collaboratore Stephen Miller. “Se dici qualcosa controvieni cancellato, guarda a Piers Morgan”, avrebbe...

