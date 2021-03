Mediaset | azione legale contro Pietro Delle Piane | il comunicato

Advertising

QuiMediaset_it : +++ #Mediaset conferma azione legale a tutela dei propri programmi contro affermazioni diffamatorie. +++ - MediasetTgcom24 : Patto Brexit disatteso, Ue avvia azione legale contro Londra #brexit - davided81 : RT @QuiMediaset_it: +++ #Mediaset conferma azione legale a tutela dei propri programmi contro affermazioni diffamatorie. +++ - sarahgarofalo9 : RT @QuiMediaset_it: +++ #Mediaset conferma azione legale a tutela dei propri programmi contro affermazioni diffamatorie. +++ - LuisaRagni : RT @_DAGOSPIA_: MEDIASET CONFERMA L’AZIONE LEGALE CONTRO PIETRO DELLE PIANE PER LE SUE FRASI A LIVE-NON E’LA D’URSO -

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset azione

Il fidanzato di Antonella Elia è stato già denunciato dalla Fascino, società di produzione di Maria De ...La Fascino PGT ha dato mandato ai propri avvocati per un'legale nei confronti di Pietro ... Nel post viene poi rimarcato lo stupore che tutto ciò sia accaduto in un programma: 'Rimane lo ...Il fidanzato di Antonella Elia è stato già denunciato dalla Fascino, società di produzione di Maria De Filippi ...“A seguito delle affermazioni di Pietro Delle Piane pronunciate nel corso della puntata di ‘Live-Non è la D’Urso’ di ieri sera, Mediaset – si legge in una nota di Cologno – comunica di voler tutelare ...