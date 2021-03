Mediaset annuncia azioni legali contro Pietro Delle Piane dopo Live Non è la d’Urso: il comunicato (Di lunedì 15 marzo 2021) dopo le varie precisazioni della Fascino PGT, società di Maria De Filippi, arriva anche il comunicato di Mediaset che prende le distanze dalle dichiarazioni di Pietro Delle Piane e annuncia azioni legali nei suoi confronti. Mediaset annuncia azioni legali contro Pietro Delle Piane A seguito Delle affermazioni di Pietro Delle Piane pronunciate nel corso della puntata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 15 marzo 2021)le varie precisdella Fascino PGT, società di Maria De Filippi, arriva anche ildiche prende le distanze dalle dichiardinei suoi confronti.A seguitoaffermdipronunciate nel corso della puntata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : #Mediaset annuncia azioni legali contro Pietro Delle Piane dopo #NonELadUrso: il comunicato ufficiale - valeetomma : pensate di vedere una pubblicità su mediaset che annuncia: THE TONIGHT SHOW, TOMMASO ZORZI #tzvip - jennybreakfree : RT @RotoloPaola: Io che prometto a mio marito di non guardare L'Isola e Mediaset che annuncia Tommaso Zorzi come opinionista è istigazione… - RotoloPaola : Io che prometto a mio marito di non guardare L'Isola e Mediaset che annuncia Tommaso Zorzi come opinionista è istig… - pazzescamilano : RT @ilcecchinoo: - Pippobau vince il GF -Pippobau annuncia che Mediaset vuole investire su di lui - Presunta chiamata di Bonolis -Pippobau… -