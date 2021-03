Maurizio Costanzo | interviene a gamba tesa e fa un commento durissimo “Non è …”

Leggi su baritalianews

(Di lunedì 15 marzo 2021) Il periodo che stiamo vivendo è pieno di preoccupazioni e di difficoltà. Non c’è nessuno che possa sentirsi esente dalla situazione nella quale siamo piombati circa un anno fa e dalla quale non riusciamo a venirne fuori. Chiaramente stiamo parlando del covid e della pandemia che ci attanaglia e che ha cambiato le nostre giornate, il nostro modo di vivere anche le nostre priorità. Ormai ciò che c’è da tutelare più di ogni altra cosa è la salute e questo a discapito anche della situazione economica, assolutamente precaria per tantissime persone. Ci dicono, e ne siamo convinti un po’ tutti, che l’unica via d’uscita è quella dei vaccini e solo quando sarà vaccinata circa l’80 % della popolazione ne potremo venire fuori. Ma da qualche giorno c’è anche la preoccupazione per i morti che in qualche modo si stanno collegando alla somministrazione del vaccino Astrazeneca e, fino a quando non ...