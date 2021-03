Mastella e la scelta di Principe | “Si perde chi si vuol perdere Con me i miei ex-sfidanti? Altri verranno”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Unoquelli che si voglionore”. Così Clemente, a margine dell’incontro istituzionale con il nuovo prefetto di Benevento, a proposito della decisione (leggi qui) di Claudio Mosèdi entrare a far parte della coalizione riformista, coalizione alternativa all’attuale amministrazione. “La gente sceglierà in base al candidato sindaco” – ha aggiunto l’ex Guardasigilli che ha poi commentato l’adesione (leggi qui) alla causa dei suoi ex: “Se va via qualcuno, poi bisogna recuperare. E nel recuperare, ho migliorato. Ma ancora… “. Infine, il sindaco ha confermato una indiscrezione lanciata da Anteprima24 qualche giorno fa: il consigliere regionale Luigi Abbate (leggi qui) sarà il presidente della ...