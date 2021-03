Massimo Giletti? Un fallito e la sua trasmissione un "coso increscioso": crisi isterica di Selvaggia Lucarelli, valanga di insulti al conduttore (Di lunedì 15 marzo 2021) La guerra, ferocissima, tra Massimo Giletti e Selvaggia Lucarelli continua. Nella serata di ieri, domenica 14 marzo, a Non è l'arena il conduttore aveva replicato alle accuse della blogger, secondo cui Giletti avrebbe contribuito alla rovina di Fabrizio Corona. E la sacerdotessa del giusto si è profondamente risentita del fatto che Giletti abbia mostrato la foto di un vecchio bacio tra lei e Corona, "un finto bacio a stampo di dieci anni fa", spiega Selvaggia, e si era anche risentita per il fatto che la abbia sfottuta per il ruolo di "alzatrice di palette" a Ballando con le Stelle, ruolo che evidentemente Selvaggia non gradisce più. Dunque, dopo un primo attacco sui social. La sacerdotessa del giusto ha pubblicato una infinita ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) La guerra, ferocissima, tracontinua. Nella serata di ieri, domenica 14 marzo, a Non è l'arena ilaveva replicato alle accuse della blogger, secondo cuiavrebbe contribuito alla rovina di Fabrizio Corona. E la sacerdotessa del giusto si è profondamente risentita del fatto cheabbia mostrato la foto di un vecchio bacio tra lei e Corona, "un finto bacio a stampo di dieci anni fa", spiega, e si era anche risentita per il fatto che la abbia sfottuta per il ruolo di "alzatrice di palette" a Ballando con le Stelle, ruolo che evidentementenon gradisce più. Dunque, dopo un primo attacco sui social. La sacerdotessa del giusto ha pubblicato una infinita ...

