Massimiliano Rosolino | età | altezza | peso | moglie | le due bellissime figlie

(Di lunedì 15 marzo 2021) Il suo palmares vanta 4 medaglie olimpiche, 15 medaglie mondiali e 41 medaglie continentali.è stato campione europeo, mondiale e olimpico nei 200 misti, primatista europeo nei 400sl in vasca lunga e nei 1500sl in vasca corta e grazie alle sue vittorie è uno dei più forti nuotatori italiani di tutti i tempi. Esordisce in vasca a 16 anni, quando partecipa ai campionati europei e vince l’argento nello stile libero e l’oro nella staffetta. L’esordio olimpico è avvenuto nel 1996 ai Giochi di Atlanta. In quell’occasione ha nuotato in tre finali (200 m, 400 m e staffetta 4×200 m stile libero) e ottenuto tre sesti posti, quello della staffetta con Emanuele Idini, Emanuele Merisi e Piermaria Siciliano. Nel 2000 ai campionati del mondo ad Atene vince tre medaglie, argento nei 200 metri, bronzo nei 400 metri stile libero, bronzo nei 200 ...

Massimiliano Rosolino: 'L'Isola dei famosi? Il mio stage ideale'

Adesso più che mai dovrà occuparsi di tutto quello che riguarda la sua famiglia e i suoi figli visto che da questa sera, suo storico compagno, sarà lontano migliaia di ... Che non è l'unica new entry del programma: alla sua prima volta all'Isola anche l'inviato speciale in Honduras, il campione olimpico Massimiliano Rosolino e i 3 opinionisti: Iva Zanicchi, Elettra ...