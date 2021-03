Massimiliano Rosolino | chi è l’ex fidanzata? Prima di Natalia Titova c’era lei | la famosissima conduttrice

(Di lunedì 15 marzo 2021)è felicemente fidanzato con, ma sapete chi è la sua ex? È un volto noto della tv. Era il momento che più aspettavamo di questo 2021, ammettiamolo. Proprio questa sera, Lunedì 15 Marzo, Ilary Blasi sarà al timone della nuovissima edizione de L’Isola dei Famosi. Sbarcati in Honduras, i sedici L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

zazoomblog : Massimiliano Rosolino “Ha dovuto superare dei test”: incredibile retroscena su Natalia Titova - #Massimiliano… - Aduecielidame22 : Massimiliano Rosolino amore della mia vita inviato speciale ?? - flaviasfrecola : Solo io guarderò l’isola per Massimiliano Rosolino? #isoladeifamosi - zazoomblog : Massimiliano Rosolino e Natalia Titova: sapete come si sono conosciuti? - #Massimiliano #Rosolino #Natalia - unclearly_why : @bosegre @Senzanomeconlak Ho letto questo: 'Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, percepirebbero rispettivamente 25m… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimiliano Rosolino

New entry anche l'inviato speciale in Honduras, il campione olimpicoe i 3 opinionisti: Iva Zanicchi , Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi . I 16 concorrenti sono: Akash , Awed ,...Ilaria Galassi "Voglio l'Isola dei Famosi!"/ "Hanno scelto Francesca Lodo, ma chi è?"inviato all'Isola dei Famosi 2021 Al fianco di Ilary Blasi in veste di inviato dell' Isola ...Roma, 15 marzo 2021 - Al via la nuova edizione de L'Isola dei famosi 2021. Oggi, lunedì 15 marzo, in prima serata su Canale 5 parte la 15esima edizione del reality della sopravvivenza condotto per la ...Drusilla Gucci Ludolf concorrente dell’Isola dei Famosi 2021: chi è Stasera avrà inizio la nuova edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi e ...