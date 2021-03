Marvin Hagler, il Meraviglioso, è caduto per l’unica e ultima volta in 66 anni, dopo un vaccino anti Covid (Di lunedì 15 marzo 2021) Se mi spacchi il cranio e me lo apri ci trovi un guantone, diceva Marvin Hagler. I pugili sono bravissimi a condensare la vita in una frase, specie quelli neri perché hanno sofferto di più e la negritudine non li abbandona mai. Ma nel caso del Meraviglioso non era una frase, lui era proprio la boxe e la boxe era in lui. Dentro lui. “Non sono il mostro che vedi sul ring, quando sono sceso il mostro resta là, tra le corde, o in palestra”. Hagler era terribile sul quadrato – la grinta feroce di un orfano salvato dal pugilato, nero, pelato, incazzato: uno che non avrebbe permesso a nessuno di portargli via il suo regno con tutto ciò che conteneva. Durissimo, Meraviglioso anche nelle proporzione, 72 chili per un metro e settantasette centimetri di muscoli, di nervi, di vene. Neanche un grammo in eccesso, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Se mi spacchi il cranio e me lo apri ci trovi un guantone, diceva. I pugili sono bravissimi a condensare la vita in una frase, specie quelli neri perché hanno sofferto di più e la negritudine non li abbandona mai. Ma nel caso delnon era una frase, lui era proprio la boxe e la boxe era in lui. Dentro lui. “Non sono il mostro che vedi sul ring, quando sono sceso il mostro resta là, tra le corde, o in palestra”.era terribile sul quadrato – la grinta feroce di un orfano salvato dal pugilato, nero, pelato, incazzato: uno che non avrebbe permesso a nessuno di portargli via il suo regno con tutto ciò che conteneva. Durissimo,anche nelle proporzione, 72 chili per un metro e settantasette centimetri di muscoli, di nervi, di vene. Neanche un grammo in eccesso, ...

pisto_gol : All’età di 66 anni, è morto Marvin “Marvellous”Hagler straordinario campione del mondo di pugilato. Il suo match co… - Corriere : Addio a Marvin Hagler, mito della boxe che viveva (anche) a Milano - Eurosport_IT : Boxe in lutto: si è spento il leggendario Marvin Hagler ????? ? 'The Marvelous' è stato campione del Mondo dei pesi m… - antoniomurgese : @SamoaJoe @SamoaJoe forza campione Marvin Hagler condoglianze e condoglianza a Marvin Hagler il vero campione assol… - antoniomurgese : @WWEKarrionKross @WWEKarrionKross condoglianza condoglianze e riposa in pace Marvin Hagler @WWEKarrionKross ???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Marvin Hagler Nino Benvenuti ricorda Marvin Hagler: "Ciao amico" L'ex campione di pugilato Nino Benvenuti ha ricordato alla Gazzetta dello Sport Marvin Hagler, scomparso improvvisamente all'età di 66 anni nella giornata di domenica. 'Intanto è un gran dispiacere che se ne sia andato così presto. Lo voglio salutare così: ciao amico , fai ...

Nino Benvenuti ricorda Hagler: 'Ciao amico, riuscivi a fare cose impossibili' Anche Nino Benvenuti ha voluto ricordare Marvin Hagler, campione indiscusso dei pesi medi dal 1980 al 1987, morto improvvisamente all'età di 66 anni nella giornata di domenica. Benvenuti, come ricorda Hagler?

È morto Marvin Hagler, la boxe perde una leggenda la Repubblica Cordoglio blucerchiato per Marvin Hagler È mancato Marvin Hagler, una leggenda della boxe, un sampdoriano come noi. «Sono americano ma, anche se sono sempre in giro per il mondo, vengo spesso in Italia. Così ho imparato ad amare anche il cal ...

Boxe, Hagler e la sua Italia: da Milano alla Sampdoria Perché pochi sapevano che il pugile-icona dei pesi medi aveva scelto di vivere a Milano. L’Italia era già entrata nella vita del Meraviglioso anche da pugile quando, nel 1982, difese la corona contro ...

L'ex campione di pugilato Nino Benvenuti ha ricordato alla Gazzetta dello Sport, scomparso improvvisamente all'età di 66 anni nella giornata di domenica. 'Intanto è un gran dispiacere che se ne sia andato così presto. Lo voglio salutare così: ciao amico , fai ...Anche Nino Benvenuti ha voluto ricordare, campione indiscusso dei pesi medi dal 1980 al 1987, morto improvvisamente all'età di 66 anni nella giornata di domenica. Benvenuti, come ricordaÈ mancato Marvin Hagler, una leggenda della boxe, un sampdoriano come noi. «Sono americano ma, anche se sono sempre in giro per il mondo, vengo spesso in Italia. Così ho imparato ad amare anche il cal ...Perché pochi sapevano che il pugile-icona dei pesi medi aveva scelto di vivere a Milano. L’Italia era già entrata nella vita del Meraviglioso anche da pugile quando, nel 1982, difese la corona contro ...