Marvel torna in stampa con nuovi fumetti della serie WandaVision (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo il successo della serie Disney Plus WandaVision, la Marvel è tornata in stampa per nuove tirature di diversi titoli legati a WandaVision, come riportato da Entertainment Weekly. Scarlet Witch di James Robinson; Vision and Scarlet Witch di Steve Englehart, e Vision, di Tom King e Gabriel Hernandez Walta sono solo alcui dei nomi sulla lista. La Marvel aumenterà anche il suo stock di numeri stampati di House of M, che secondo Entertainment Weekly si è esaurito "quasi in una notte" dopo il debutto dello show a gennaio. Anche se lo show non si è attenuto esclusivamente alle linee della trama dei fumetti, ci sono stati numerosi riferimenti in WandaVision ai temi di House of M e ...

