Marvel Studios Assembled | il primo episodio è “Il dietro le quinte di WandaVision”

(Di lunedì 15 marzo 2021) Su Disney+ è disponibile la nuova serieStudio, uno speciale in cui vengono mostrati i retroscena più divertenti e curiosi delle migliori serie. Ilè intitolato “Illedi” (The making of), con protagonisti gli attori Elizabeth Olsen e Paul Bettany, insieme al team creativo della “prima, e probabilmente più insolita, serie streaming dei”, recita il comunicato ufficiale.su Disney+,ancora sotto i riflettori Dopo il finale della prima stagione trasmesso a inizio marzo,torna ancora ...

Questa è stata l'occasione per scavare a fondo nella personalità dei due protagonisti', spiega Kevin Feige, presidente dei. Feige detiene un record: è il produttore che ha incassato di ...Assembled è la nuova serie di documentari in arrivo direttamente su Disney+ e prodotta daiche ci porterà dietro le quinte dei prossimi serial televisivi e film dello studio di The Avengers. Si è cominciato venerdì con il dietro le quinte di WandaVision....Marvel Studios Assembled: Il dietro le quinte di WandaVision, il nuovo speciale in stile documentario che mostra agli spettatori i retroscena della serie ...Captain Marvel 2 sarà diretto da Nia DaCosta, nel cast troveremo di nuovo Brie Larson (Carol Danvers/Captain Marvel), insieme alle nuove aggiunte Teyonah ...