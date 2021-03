Martina Franca: nella giornata del rene, la complicata nefrectomia ad una paziente L'intervento di asportazione eseguito dall'équipe dell'ospedale (Di lunedì 15 marzo 2021) Di Agostino Convertino: Per il Reparto di Urologia dell’ospedale di Martina Franca non c’era modo migliore – per celebrare la recente giornata Mondiale del rene – che continuare a lavorare con gli alti ritmi e l’elevato livello di efficienza che ne hanno fatto un presidio di eccellenza del nosocomio martinese oltre che punto di riferimento sul territorio. Da loro ci siamo fatti raccontare una giornata tipo – nel giorno di una ricorrenza scientifica il cui valore simbolico incrocia la qualità delle vite di milioni di persone nel mondo – che nei reparti non è diversa dalle altre. Ma, specie in tempi difficili di pandemia, richiama l’attenzione generale su un fenomeno il cui contrasto è intimamente legato a indispensabili fattori di ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 15 marzo 2021) Di Agostino Convertino: Per il Reparto di Urologiadinon c’era modo migliore – per celebrare la recenteMondiale del– che continuare a lavorare con gli alti ritmi e l’elevato livello di efficienza che ne hanno fatto un presidio di eccellenza del nosocomio martinese oltre che punto di riferimento sul territorio. Da loro ci siamo fatti raccontare unatipo – nel giorno di una ricorrenza scientifica il cui valore simbolico incrocia la qualitàe vite di milioni di persone nel mondo – che nei reparti non è diversae altre. Ma, specie in tempi difficili di pandemia, richiama l’attenzione generale su un fenomeno il cui contrasto è intimamente legato a indispensabili fattori di ...

Advertising

lethalmovie : @girlflame_ MARTINA FRANCA CHE SONNO - M4ury68 : @stefani94584346 Non ti deluderà e, se non sei vegetariana, non dimenticare di assaggiare il famoso Capocollo di Martina Franca! - NoiNotizie : In treno con mezzo chilo di droga: 29enne residente a Martina Franca (#Taranto) arrestato ad #Ancona dai… - M4ury68 : @stefani94584346 è Martina Franca, piazza Plebiscito. - GabrieleEliaCsm : @stefanoliuzzi @ardigiorgio Il 7 marzo vengo vaccinato a piazza d Angiò a martina franca come docente del Majorana,… -