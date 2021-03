MARR | conti 2020 | perdita da 2 | 4 milioni di euro

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) –, società distribuzione di prodotti alimentari al foodservice e quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, ha chiuso ilcon ricavi in calo del 37% a 1.073,7di. L’EBITDA si è attestato a 39,4di, in rapporto ai 128,5del 2019, e l’EBIT, che include un incremento di 6degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti, a 2,8di. Il risultato netto d’esercizio è stato negativo per 2,4di(66,6nel 2019). La posizione finanziaria netta di fine esercizio include 251didi liquidità, in ulteriore incremento in rapporto ai 235 ...