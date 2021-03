Marquez dopo il vaccino: 'Non escludo di correre il primo GP, vediamo' (Di lunedì 15 marzo 2021) Di rientro da Doha, dove si è sottoposto alla somministrazione della prima dose del vaccino per il Covid, Marc Marquez ha parlato, sia di questa opportunità, sia delle possibilità di rientrare in ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 15 marzo 2021) Di rientro da Doha, dove si è sottoposto alla somministrazione della prima dose delper il Covid, Marcha parlato, sia di questa opportunità, sia delle possibilità di rientrare in ...

Advertising

dinoadduci : Marquez dopo il vaccino: 'Non escludo di correre il primo GP, vediamo' - infoitsport : Marquez dopo il vaccino: 'Non escludo di correre il primo GP, vediamo' - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Marquez dopo il vaccino: 'Non escludo di correre il primo GP, vediamo') è stato pubbl… - dirosamarcello1 : RT @Gazzetta_it: #MotoGP Marc #Marquez dopo il vaccino: 'Non escludo di correre il primo GP, vediamo' #Qatar - Gazzetta_it : #MotoGP Marc #Marquez dopo il vaccino: 'Non escludo di correre il primo GP, vediamo' #Qatar -