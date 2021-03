Maria Giulia Crespi, la donna che voleva salvare le bellezze dell’Italia (Di lunedì 15 marzo 2021) Non ci stancheremo mai di dire che la bellezza salverà il mondo. E lo sanno bene tutti coloro che si sono fatti portavoce di questo messaggio, di un antidoto contro il declino, la decadenza e il disinteresse, di uno strumento per imparare a educare le persone e le prossime generazioni. E lo sapeva bene anche Giulia Maria Crespi, la storica fondatrice del FAI che voleva salvare le bellezze del nostro meraviglioso Paese. Fu lei, quel 28 aprile del 1975, a istituire il Fondo Ambiente Italiano, un’associazione no profit, con l’obiettivo di proteggere e salvaguardare l’eredità culturale, naturale e paesaggistica dell’Italia. E per farlo ha concretizzato la nobile idea di Elena, nipote del filosofo Benedetto Croce, che fece conoscere a Giulia l’ente ... Leggi su dilei (Di lunedì 15 marzo 2021) Non ci stancheremo mai di dire che la bellezza salverà il mondo. E lo sanno bene tutti coloro che si sono fatti portavoce di questo messaggio, di un antidoto contro il declino, la decadenza e il disinteresse, di uno strumento per imparare a educare le persone e le prossime generazioni. E lo sapeva bene anche, la storica fondatrice del FAI cheledel nostro meraviglioso Paese. Fu lei, quel 28 aprile del 1975, a istituire il Fondo Ambiente Italiano, un’associazione no profit, con l’obiettivo di proteggere e salvaguardare l’eredità culturale, naturale e paesaggistica. E per farlo ha concretizzato la nobile idea di Elena, nipote del filosofo Benedetto Croce, che fece conoscere al’ente ...

Advertising

bgnsofia : RT @AMELIE24218759: ??Film mentale?? *Giulia pianifica uno scherzo a Sangio insieme ai ragazzi e a Maria* Finite le prove Giulia entra in ca… - Debbie_Bell : RT @flaviaf041: sento che non ci siamo soffermati abbastanza su Sangio dopo che Giulia prende la maglia: lui così fiero e sollevato a tal p… - camigiuggiola : RT @flaviaf041: sento che non ci siamo soffermati abbastanza su Sangio dopo che Giulia prende la maglia: lui così fiero e sollevato a tal p… - Gaia31327326 : RT @flaviaf041: sento che non ci siamo soffermati abbastanza su Sangio dopo che Giulia prende la maglia: lui così fiero e sollevato a tal p… - _mannaggiaa : RT @flaviaf041: sento che non ci siamo soffermati abbastanza su Sangio dopo che Giulia prende la maglia: lui così fiero e sollevato a tal p… -