Maria De Filippi porta in tribunale Piero Delle Piane: stoccata a Barbara d’Urso (Di lunedì 15 marzo 2021) Maria De Filippi, dopo le dichiarazioni di Pietro Delle Piane su Temptation Island, ha preso provvedimenti legali: il comunicato. Maria De Filippi, attraverso la società Fascino, ha deciso di prendere provvedimenti legali nei confronti di Pietro Delle Piane, che durante il corso della sua ospitata a Live Non è la d’Urso ha rivelato di aver L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 15 marzo 2021)De, dopo le dichiarazioni di Pietrosu Temptation Island, ha preso provvedimenti legali: il comunicato.De, attraverso la società Fascino, ha deciso di prendere provvedimenti legali nei confronti di Pietro, che durante il corso della sua ospitata a Live Non è laha rivelato di aver L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

chetempochefa : “Il signor Fabio Fazio ha accettato l’invito!” In attesa della prossima puntata di #CTCF, rivediamo il momento Ch… - nerolovelace : comunque gente che sostiene Barbara D'Urso e non Maria De filippi, siete il peggior tradimento mariano di sempre.… - pierpp_ : RT @BITCHYFit: La società Fascino di Maria De Filippi denuncia Pietro Delle Piane e tira una stoccata a Barbara d’Urso - CheDonnait : La Fascino prende provvedimenti legali contro Pietro Delle Piane e non manca la stoccata a Barbara d'Urso.… - LaGrevia : Maria De Filippi piena di Barbara d’Urso (Chi è Pietro delle piane?) -