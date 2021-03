Marco Van Basten, ecco l’autobiografia: “Rovinato da cattivi dottori. Sacchi? Venivo da un’altra scuola” (Di lunedì 15 marzo 2021) Marco Van Basten ha concesso una lunga intervista a El Pais, nella quale l’ex attaccante olandese del Milan racconta tanti temi trattati nella sua autobiografia che in Italia ha preso il titolo “Fragile”. Molto interessante il ricordo di Van Basten dei suoi gravi infortuni, che lo hanno portato a un prematuro ritiro: “La mia vita era giocare a calcio, l’operazione doveva essere una cosa semplice e invece all’improvviso ho dovuto smettere di giocare. Dopo il ritiro sono stati anni duri – racconta – anche perchè non solo non potevo giocare ma faticavo anche a camminare. Adesso le cose sono migliorate, giocare a golf e a squash mi rende felice.” Immancabile la domanda sul rapporto con Sacchi, fautore dei trionfi di quel Milan: “E’ una bravissima persona e un bravo allenatore, però parlava sempre di organizzazione ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021)Vanha concesso una lunga intervista a El Pais, nella quale l’ex attaccante olandese del Milan racconta tanti temi trattati nella sua autobiografia che in Italia ha preso il titolo “Fragile”. Molto interessante il ricordo di Vandei suoi gravi infortuni, che lo hanno portato a un prematuro ritiro: “La mia vita era giocare a calcio, l’operazione doveva essere una cosa semplice e invece all’improvviso ho dovuto smettere di giocare. Dopo il ritiro sono stati anni duri – racconta – anche perchè non solo non potevo giocare ma faticavo anche a camminare. Adesso le cose sono migliorate, giocare a golf e a squash mi rende felice.” Immancabile la domanda sul rapporto con, fautore dei trionfi di quel Milan: “E’ una bravissima persona e un bravo allenatore, però parlava sempre di organizzazione ...

