Marco e Beatrice Valli ancora rimandato il matrimonio: ecco il motivo (Di lunedì 15 marzo 2021) La coppia super amata e seguita, quella formata da Marco Fantini e Beatrice Valli, rimanda ancora il matrimonio, ecco il motivo. rimandato per la seconda volta il matrimonio tra Marco Fantini e Beatrice ValliLa loro coppia è nata grazie al programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne, stiamo parlando di Marco e Beatrice. Vediamo però come mai hanno rimandato, nuovamente, la data del loro matrimonio, che si doveva svolgere prima lo scorso anno e poi quest’anno a settembre. Marco e Beatrice Valli ed il matrimonio ... Leggi su formatonews (Di lunedì 15 marzo 2021) La coppia super amata e seguita, quella formata daFantini e, rimandaililper la seconda volta iltraFantini eLa loro coppia è nata grazie al programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne, stiamo parlando di. Vediamo però come mai hanno, nuovamente, la data del loro, che si doveva svolgere prima lo scorso anno e poi quest’anno a settembre.ed il...

Advertising

mavendmrc : Beatrice de Marco ba ito? - boccia_beatrice : RT @benedetta_tirri: Non bastano le mani-Ermal Meta?? Spero vi piaccia ?? Grazie Ermal per quest'album meraviglioso @MetaErmal???? #ermalme… - Marco_Zum : Dritto e Rovescio, scoppia la lite tra Maurizio Belpietro e Beatrice Lorenzin: 'Lei è una disturbatrice'. L'ex mini… - Marco_Slongo : @LaBea_R Ciao Beatrice!! Grazie mille!! ?? - Marco__DiVaio : @tooclosetostxrs No ma infatti non deve piacere, nemmeno a me piace però diciamo che fa da contraltare a Beatrice c… -