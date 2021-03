Mara Venier | la bella notizia arriva al risveglio È successo dopo l’ultima puntata di ‘Domenica In’

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 marzo 2021)superstar, è lei la vera regina di Rai 1. Per la conduttrice una soddisfazione non da poco. Tutto èladi ieri di Domenica In, aperta nel ricordo di Giovanni Gastel, il fotografo di fama mondiale e nipote di Luchino Visconti scomparso nei giorni scorsi a 65 anni vittima del Covid. Una perdita che ha addolorato particolarmente ziaal pari di quella di Raoul Casadei, scomparso sabato. E dire che Domenica In è stata a rischio fino all’ultimo per un caso di positività al Covid riscontrato nei giorni scorsi. “È stata una settimana difficile abbiamo avuto la conferma ieri mattinaaver fatto l’ultimo tampone che si poteva andare in onda (tutti negativi ovviamente)! Grazie al mio gruppo di lavoro grazie di cuore! Grazie a tutti i ...