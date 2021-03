Manchester United, Solskjaer: “Vorrei Cristiano Ronaldo in squadra” (Di lunedì 15 marzo 2021) Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha svelato un desiderio attraverso un Q&A con i tifosi dei 'Red Devlis' Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 15 marzo 2021) Ole Gunnar, allenatore del, ha svelato un desiderio attraverso un Q&A con i tifosi dei 'Red Devlis' Pianeta Milan.

Advertising

beinsports_FR : ?? #CDD ???? Manchester United : 2013-2021, bilan mercato ?? - UllalIBT : Manchester United have ‘clear advantage’ to sign Fiorentina's Nikola Milenkovic, according to Gazzetta dello Sport… - UEFAcom_it : #AccaddeOggi: questo gol di Crespo contro il Manchester United ???? Ricordate l'anno? ?? #UCL | @acmilan - PianetaMilan : #ManchesterUnited, #Solskjaer: 'Vorrei #CristianoRonaldo in squadra' - Lovely_Tina98 : RT @Chrristophina: Akazi ambina ali ngati ma supporter a manchester united -