Manchester City-Borussia Monchengladbach Champions League | martedì ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Tornano Ake e Sterling per Guardiola | ancora out Muesel e Villalba nel Gladbach

(Di lunedì 15 marzo 2021) Ritorno degli ottavi di finale diche vedono ildialle prese con la pratica. I citizens riad interessarsi della maggiore competizione continentale dopo aver ripreso a pieno ritmo in campionato: sconfitta nel derby con lo United alle spalle e 8 gol in due partite a Southampton e Fulham. InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

laZuck64 : RT @CalcioFinanza: La #Champions femminile a #Monza: Barcellona-Manchester City al #Brianteo - CronicasDeVitao : Comercialmente interessado na vitoria do Manchester City e Real Madrid - rquitectoa : RT @Brandcore7: @ClaisersPicks Manchester City 2 - 1 Borussia ? #ClaisersPicks - infobetting : Manchester City-Borussia Monchengladbach (Champions League, martedì ore - LinuxVanBassen : RT @CalcioFinanza: La #Champions femminile a #Monza: Barcellona-Manchester City al #Brianteo -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

LE FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 3 - 3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Cancelo; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Bernardo Silva. All. Guardiola BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (4 - 2 - 3 - 1): Sommer;...(agg Michela Colombo) PROBABILI FORMAZIONIMONCHENGLADBACH/ Quote, Gundogan protagonista CHI IN CAMPO DOMANI? Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Chelsea Atletico ...Manchester City - Borussia Monchengladbach è valevole per gli Ottavi della competizione Champions League 2020/2021. La partita è in programma il giorno 16 marzo alle ore 21:00 allo stadio Puskás Aréna ...Manchester City-Borussia Monchengladbach è una partita di Champions League e si gioca martedì alle 21: formazioni ufficiali, tv, marcatore.