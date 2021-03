Mamma di Fabrizio Corona, drammatico annuncio in diretta Tv (Di lunedì 15 marzo 2021) "Mio figlio sta peggio, continua a farsi del male. Mi ribellerò finche avrò vita". Si sfoga al programma tv "La vita in diretta" Gabriella, la madre di Fabrizio Corona. Il suo collegamento al programma rai arriva pochi minuti dopo il secondo gesto di autolesionismo dell'ex paparazzo, attualmente ricoverato nel reparto di Psichiatria dell'ospedale Niguarda di Milano dopo che aveva provato a tagliarsi le vene in casa pochi minuti dopo aver saputo della revoca ai domiciliari: Corona in ospedale oggi si sarebbe ferito con una penna biro alle vene delle braccia, dove si era già procurato un taglio la scorsa settimana. A riportare il nuovo atto autolesionistico di Corona è stata l'avvocato Cristina Morrone, collaboratrice dello storico legale di Corona, Ivano Chiesa. La madre: Se ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 15 marzo 2021) "Mio figlio sta peggio, continua a farsi del male. Mi ribellerò finche avrò vita". Si sfoga al programma tv "La vita in" Gabriella, la madre di. Il suo collegamento al programma rai arriva pochi minuti dopo il secondo gesto di autolesionismo dell'ex paparazzo, attualmente ricoverato nel reparto di Psichiatria dell'ospedale Niguarda di Milano dopo che aveva provato a tagliarsi le vene in casa pochi minuti dopo aver saputo della revoca ai domiciliari:in ospedale oggi si sarebbe ferito con una penna biro alle vene delle braccia, dove si era già procurato un taglio la scorsa settimana. A riportare il nuovo atto autolesionistico diè stata l'avvocato Cristina Morrone, collaboratrice dello storico legale di, Ivano Chiesa. La madre: Se ...

ScoLory : Chiedo Solidarietà per una mamma disperatamente mamma di Fabrizio Corona,che la giustizia si renda conto che gli as… - fanpage : “Mio figlio sta peggio, continua a farsi del male. Mi ribellerò finche avrò vita. Se muore ce l’avranno sulla cosci… - LBeddini : La mamma lo difende, Fabrizio non può stare in carcere, ma, ai domiciliari non può usare i social e rilasciare inte… - Tele_Visionaro : La mamma di Fabrizio Corona mi spezza il cuore... #lavitaindiretta - annanamia : Cara mamma di Corona non te la devi prendere con i giudici ma con quelli che fanno ascolti e soldi sulle spalle del… -