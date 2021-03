Makari | tutto quello che c’è da sapere sulla fiction

(Di lunedì 15 marzo 2021): trama, cast, location, quante puntate e streaming Da lunedì 15 marzo 2021 su Rai 1 va in onda in prima serata tv (ore 21,25), la nuova serie tv tratta dalle opere di Gaetano Savatteri (Sellerio Editore), per la regia di Michele Soavi e la sceneggiatura di Francesco Bruni, Salvatore De Mola, Leonardo Marini e Attilio Caselli. Protagonista Claudio Gioè. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Appassionato, riflessivo e sopratintuitivo, Saverio Lamanna ha alle spalle un passato lavorativo gratificante e di successo. A Roma, dopo una gavetta da giornalista, è diventato portavoce di un influente uomo politico al governo, ma un piccolo passo falso gli ha fatto perdere il lavoro e sopratla credibilità. Un vero tsunami per Saverio che, sotto il peso della sconfitta emotiva e ...

Ultime Notizie dalla rete : Makari tutto

..., con protagonista Claudio Gioè. Ambientata in Sicilia, la fiction in onda su Rai Uno, racconta la vita di Saverio Lamanna, un giornalista che di colpo ha persoe decide di rifugiarsi ...Saverio Lamanna, brillante giornalista giunto all'apice della carriera, di colpo ha perso. Scappa da Roma e si rifugia in Sicilia, nella piccola località di Màkari, dove si trova la casa al ...Antonella Attili annuncia un nuovo progetto. Questa sera la potremo ammirare sul piccolo schermo. Scopriamo di più.Màkari è la nuova miniserie prodotta da Rai Fiction e Palomar in onda per la prima volta venerdì 15 marzo su Rai 1. Ma scopriamo di più su questa nuova produzione.