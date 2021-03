Makari | stasera in tv | orario | canale | cast | trama e anticipazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 15 marzo 2021) E’la nuova serie tv di Rai 1 che prenderà il via questa sera, lunedì 15 marzo, in onda in prima serata subito dopo l’appuntamento con i Soliti Ignoti. Quattro serate tra giallo, commedia e mélo con Claudio Gioé nelle vesti dell’investigatore per caso Saverio Lamanna. La nuova serie è tratta dalle opere di Gaetano Savatteri (Sellerio Editore) e vede alla regia Michele Soavi e alla sceneggiatura Francesco Bruni, Salvatore De Mola, Leonardo Marini e Attilo Caselli.in tv:Saverio Lamanna (Claudio Gioè) ha alle spalle un passato lavorativo gratificante e di successo. A Roma, dopo una gavetta come giornalista, è diventato portavoce di un uomo politico importante al Governo, ma un passo falso gli ha fatto perdere lavoro e credibilità. Per questo Saverio decide ...