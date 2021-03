Màkari: le anticipazioni della puntata in onda il 16 marzo (Di lunedì 15 marzo 2021) La seconda puntata della nuova fiction di Rai Uno andrà in onda martedì 16 marzo ore 21:25 con protagonista Claudio Gioè Per la nuova fiction l’appuntamento è doppio e consecutivo: la seconda puntata di “Màkari”, infatti, andrà in onda martedì 16 marzo nella prima serata di Rai Uno alle ore 21:25. La fiction segue l’idea vincente di far diventare un personaggio inventato da uno scrittore, un protagonista di una fiction in carne ed ossa con un volto e degli atteggiamenti riconducibili ad un essere umano. Così, dopo il Commissario Ricciardi e Lolita Lobosco, adesso è toccato a Saverio Lamanna, nato dalla penna di Savatteri. Gli episodi sono quattro, di cui il primo andrà in onda stasera e al quale ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 15 marzo 2021) La secnuova fiction di Rai Uno andrà inmartedì 16ore 21:25 con protagonista Claudio Gioè Per la nuova fiction l’appuntamento è doppio e consecutivo: la secdi “”, infatti, andrà inmartedì 16nella prima serata di Rai Uno alle ore 21:25. La fiction segue l’idea vincente di far diventare un personaggio inventato da uno scrittore, un protagonista di una fiction in carne ed ossa con un volto e degli atteggiamenti riconducibili ad un essere umano. Così, dopo il Commissario Ricciardi e Lolita Lobosco, adesso è toccato a Saverio Lamanna, nato dalla penna di Savatteri. Gli episodi sono quattro, di cui il primo andrà instasera e al quale ...

Advertising

UnDueTreBlog : 'Màkari' - Claudio Gioè protagonista della serie di Raiuno. Puntate e anticipazioni. - CorriereCitta : Makari, stasera in tv: orario, canale, cast, trama e anticipazioni #makari - morena_faenza : RT @redazionetvsoap: #Makari Nuova #fiction da #staseraintv, in #primetime su #Rai1 / #cast #anticipazioni #trama - carlopalomar : RT @redazionetvsoap: #Makari Nuova #fiction da #staseraintv, in #primetime su #Rai1 / #cast #anticipazioni #trama - redazionetvsoap : #Makari Nuova #fiction da #staseraintv, in #primetime su #Rai1 / #cast #anticipazioni #trama -

Ultime Notizie dalla rete : Màkari anticipazioni Màkari, le anticipazioni su I colpevoli sono matti, prima indagine in Paradiso nella nuova serie di Rai 1 Le anticipazioni su I colpevoli sono matti I colpevoli sono matti , è questo il titolo del primo di quattro episodi di Màkari , diretto da Michele Soavi , prodotto dalla Palomar , che sembra voler ...

Màkari: tutto sulla nuova serie di Rai1 con Claudio Gioè Le anticipazioni della fiction di Rai1 È andato lì per nascondersi, per leccarsi le ferite e, invece, fin dai primi giorni a Màkari per Saverio comincia una inaspettata nuova vita . Qui ritrova la ...

Daydreamer domenica 7 marzo: trama e anticipazioni di oggi, La5 MAM-e Lesu I colpevoli sono matti I colpevoli sono matti , è questo il titolo del primo di quattro episodi di, diretto da Michele Soavi , prodotto dalla Palomar , che sembra voler ...Ledella fiction di Rai1 È andato lì per nascondersi, per leccarsi le ferite e, invece, fin dai primi giorni aper Saverio comincia una inaspettata nuova vita . Qui ritrova la ...