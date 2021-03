(Di lunedì 15 marzo 2021) Arriva su Rai 1, ladi generein onda dal 15 marzo 2021 per quattro lunedì. Abbiamo seguito la conferenza stampa di presentazione con Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano e il regista Michele Soavi che hanno parlato di questo importante e ambizioso progetto. Unaserie TVsta di generetorna ad essere protagonista della prima serata di Rai 1:, per la regia di Michele Soavi, conquista il lunedì sera della rete ammiraglia prendendo il posto de Il Commissario Ricciardi e di Montalbano, dimostrando quanto il genere investigativo sia caro alla tv nazionale. Tratta dalle opere di Gaetano Savatteri - edite in Italia da Sellerio editore -unapopolare, affascinante e ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Màkari, la nuova fiction di Rai 1 che racconta la Sicilia con le tinte del giallo - CL7_Luca : RT @cheTVfa: Su Rai 1 debutta #Màkari, la nuova serie tra giallo, commedia e mélo con protagonista #ClaudioGioè - AdoptadaBarone : RT @TV_Italiana: #Makari: da stasera su #Rai1 la nuova fiction 'isolana' con Claudio Gioè (e la musica de @ilvolo). - AdoptadaBarone : RT @zazoomblog: Màkari: tutto sulla nuova serie di Rai1 con Claudio Gioè - #Màkari: #tutto #sulla #nuova #serie - AdoptadaBarone : RT @TvCircle1: Su #Rai1 parte #Màkari, la nuova serie con l'investigatore 'per caso' #ClaudioGioè in quattro puntate! -

Ultime Notizie dalla rete : Màkari nuova

Tvblog

" Le indagini di Saverio Lamanna nella riserva naturale orientata dello Zingaro Borghi antichi e acque paradisiache, non sono il solo luogo dia lasciare il segno. La serie paesaggio si ...Quattro prime serate tra giallo, commedia e mélo con Claudio Gioè nelle vesti diSaverio Lamanna, l'affascinante 'investigatore per caso' protagonista di, laserie tratta dalle opere di Gaetano Savatteri (Sellerio Editore), per la regia di Michele Soavi, in prima visione su Rai1 da stasera lunedì 15 marzo. Le musiche sono firmate da Ralf ...