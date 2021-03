Makari: anticipazioni (trama e cast) della prima puntata (Di lunedì 15 marzo 2021) Stasera, lunedì 15 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Makari, la nuova serie tv tratta dalle opere di Gaetano Savatteri (Sellerio Editore), per la regia di Michele Soavi e la sceneggiatura di Francesco Bruni, Salvatore De Mola, Leonardo Marini e Attilio Caselli. Protagonista Claudio Gioè. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. trama Nella prima puntata in onda oggi – 15 marzo – vedremo Saverio Lamanna, brillante giornalista giunto all’apice della carriera che di colpo ha perso tutto. Scappa da Roma e si rifugia in Sicilia, nella piccola località di Màkari, dove si trova la casa al mare della sua famiglia, ormai disabitata da anni. È venuto qui per riflettere sui propri errori e, invece, inaugura una ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 marzo 2021) Stasera, lunedì 15 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi, la nuova serie tv tratta dalle opere di Gaetano Savatteri (Sellerio Editore), per la regia di Michele Soavi e la sceneggiatura di Francesco Bruni, Salvatore De Mola, Leonardo Marini e Attilio Caselli. Protagonista Claudio Gioè. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nellain onda oggi – 15 marzo – vedremo Saverio Lamanna, brillante giornalista giunto all’apicecarriera che di colpo ha perso tutto. Scappa da Roma e si rifugia in Sicilia, nella piccola località di Màkari, dove si trova la casa al maresua famiglia, ormai disabitata da anni. È venuto qui per riflettere sui propri errori e, invece, inaugura una ...

