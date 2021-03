Màkari: anticipazioni seconda puntata di martedì 16 marzo 2021 (Di lunedì 15 marzo 2021) Claudio Gioè Gaetano Savatteri ha creato il personaggio di Saverio Lamanna nel 2014 e adesso la Palomar di Carlo Degli Espositi lo porta in tv, nella nuova fiction di Rai 1 Màkari. Quattro prime serate, tratte dai racconti e dai romanzi dello scrittore milanese, porteranno nuovamente il pubblico in Sicilia, ma stavolta nella zona nord occidentale, tra Trapani e Palermo; la regia è affidata a Michele Soavi che ha “cercato di miscelare più generi: oltre al “giallo” si passa dal sentimentale alla commedia, dal mélo al dramma con punte di grottesco creato dalle situazioni dei personaggi che colorano le storie“. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate episodio per episodio. 1×02 La Regola dello Svantaggio: Malgrado la slavina che si è lasciato alle spalle, la nuova vita di Saverio a Màkari non va affatto male: è sempre più convinto ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 15 marzo 2021) Claudio Gioè Gaetano Savatteri ha creato il personaggio di Saverio Lamanna nel 2014 e adesso la Palomar di Carlo Degli Espositi lo porta in tv, nella nuova fiction di Rai 1. Quattro prime serate, tratte dai racconti e dai romanzi dello scrittore milanese, porteranno nuovamente il pubblico in Sicilia, ma stavolta nella zona nord occidentale, tra Trapani e Palermo; la regia è affidata a Michele Soavi che ha “cercato di miscelare più generi: oltre al “giallo” si passa dal sentimentale alla commedia, dal mélo al dramma con punte di grottesco creato dalle situazioni dei personaggi che colorano le storie“. A seguire tutte le, aggiornate episodio per episodio. 1×02 La Regola dello Svantaggio: Malgrado la slavina che si è lasciato alle spalle, la nuova vita di Saverio anon va affatto male: è sempre più convinto ...

