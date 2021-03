"Mai pensato di scappare". Eriksen si gode il momento d'oro dell'Inter: "Come sono riuscito a conquistare Conte" (Di lunedì 15 marzo 2021) Christian Eriksen in questo momento riesce a regalare all'Inter un tempo di gioco di vantaggio sugli avversari. Tutto questo quando solo due mesi fa sembrava un corpo estraneo: "E' stato l'anno più duro e impegnativo. È stato su e giù. Ma prima di tutto, sento ora che sono in grande ripresa. A dicembre ero pieno di pensieri, ma non volevo scappare in qualche modo. Volevo davvero lottare per il mio posto, cosa che ho sempre dovuto fare. Ero sicuro che se fosse arrivata la mia occasione, probabilmente avrei provato a coglierla. Sento di averlo fatto", ha raccontato alla tv danese SportTv2. " La svolta è stata il gol in pieno recupero in un derby: "sono stato un po' fortunato. Tutto è iniziato con il gol contro il Milan, la gente ha iniziato a guardarmi con occhi diversi. Dopo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Christianin questoriesce a regalare all'un tempo di gioco di vantaggio sugli avversari. Tutto questo quando solo due mesi fa sembrava un corpo estraneo: "E' stato l'anno più duro e impegnativo. È stato su e giù. Ma prima di tutto, sento ora chein grande ripresa. A dicembre ero pieno di pensieri, ma non volevoin qualche modo. Volevo davvero lottare per il mio posto, cosa che ho sempre dovuto fare. Ero sicuro che se fosse arrivata la mia occasione, probabilmente avrei provato a coglierla. Sento di averlo fatto", ha raccontato alla tv danese SportTv2. " La svolta è stata il gol in pieno recupero in un derby: "stato un po' fortunato. Tutto è iniziato con il gol contro il Milan, la gente ha iniziato a guardarmi con occhi diversi. Dopo ...

