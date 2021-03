Magrini Aifa | stop per precauzione ma il vaccino AstraZeneca è sicuro

Advertising

Corriere : AstraZeneca, parla Magrini (Aifa): «Il vaccino è sicuro, mai visto tanto allarme senza base di dati» - fattoquotidiano : Magrini (Aifa): “Mai visto tanto allarme con così pochi dati. AstraZeneca è sicuro, vaccinatevi” - HuffPostItalia : Magrini (Aifa): 'Troppi allarmi con pochi dati, vaccinatevi' - MarcoFattorini : Il dg dell’Aifa Magrini: «Chi ha già fatto il vaccino può e deve restare sicuro. Io mi sento di dire il vaccino è s… - DossiCarla : RT @HuffPostItalia: Magrini (Aifa) tranquillizza i già vaccinati: 'AstraZeneca è sicuro' -

Ultime Notizie dalla rete : Magrini Aifa

Non si mai visto un allarme diventare cos ampio sulla base di cos pochi dati . Nicola, direttore dell, condanna con queste parole il clima di panico che si scatenato dopo lo stop alle somministrazioni del vaccino AstraZeneca in Danimarca, mentre in Austria, Estonia, ...Il direttore generale dell'Nicola: 'Se i dubbi aumentano, se ci sono gruppi di casi analoghi, se ci sono riscontri con le autopsie, allora si può intervenire. Ma ad oggi non ci sono ...Il vaccino AstraZeneca è stato sospeso. La clamorosa notizia arriva da SkyTg24: uno degli antidoti per il Sars-Cov-2 sta per essere interamente ritirato in Italia, Francia e Germania, il tutto in via ...Stampa“C’è stata una sospensione perché diversi paesi europei, tra cui Germania e Francia, hanno preferito sospendere in presenza di alcuni recentissimi e pochissimi casi di eventi avversi in donne e ...