“Madre e padre parole discriminanti, vanno abolite”. L’Università di Manchester si inchina alle lobby Lgbt (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar – L’Università di Manchester dichiara guerra al vocabolario (e alla sanità mentale dei propri studenti) abolendo le parole “Madre” e “padre”. La stessa fine sarà riservata alle parole “uomo”, “donna”, “anziano”, “diabetico”, “poliziotto”, “marito, moglie, fratello, sorella”. La motivazione è la solita: sono discriminanti e poco inclusive. Le linee guida delL’Università di Manchester E’ tutto qui, nero su bianco, contenuto nella “guida al linguaggio inclusivo” pubblicata sul sito delL’Università di Manchester il 10 marzo scorso. Tutti i professori saranno tenuti ad adeguarsi alle nuove linee guida. L’intento, spiega il corpo docenti promotore della trovata, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar –didichiara guerra al vocabolario (e alla sanità mentale dei propri studenti) abolendo le” e “”. La stessa fine sarà riservata“uomo”, “donna”, “anziano”, “diabetico”, “poliziotto”, “marito, moglie, fratello, sorella”. La motivazione è la solita: sonoe poco inclusive. Le linee guida deldiE’ tutto qui, nero su bianco, contenuto nella “guida al linguaggio inclusivo” pubblicata sul sito deldiil 10 marzo scorso. Tutti i professori saranno tenuti ad adeguarsinuove linee guida. L’intento, spiega il corpo docenti promotore della trovata, ...

