Madonnina di Civitavecchia lacrimò sangue tra le mani del Vescovo (Di lunedì 15 marzo 2021) Un evento straordinario che sconvolse e stupì tutti allo stesso tempo. Tanti i pellegrini che accorsero, ma il Vescovo era molto scettico. La lacrimazione della Madonnina di Civitavecchia: 26 anni fa il prodigio. Lacrime che “scesero” ben 14 volte a cominciare dal 2 febbraio 1995. Ma ciò che colpì fortemente fu quella del 15 marzo: L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 15 marzo 2021) Un evento straordinario che sconvolse e stupì tutti allo stesso tempo. Tanti i pellegrini che accorsero, ma ilera molto scettico. La lacrimazione delladi: 26 anni fa il prodigio. Lacrime che “scesero” ben 14 volte a cominciare dal 2 febbraio 1995. Ma ciò che colpì fortemente fu quella del 15 marzo: L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Ultime Notizie dalla rete : Madonnina Civitavecchia PERFORMANCE BLASFEMA A SANREMO 2021 Ma il rimando alla Madonnina di Civitavecchia è un pugno nello stomaco. Per lo meno per chi ha sentito dalla bocca dei protagonisti quello che è accaduto a Pantano. Non certo per lui, che sembra ...

Sanremo 2021, Mara Venier difende Achille Lauro dagli haters Si era poi scoperto che le lacrime di sangue di Achille Lauro sono un riferimento alla Madonnina di Civitavecchia. Una statua che nel 1995 avrebbe stillato lacrime di sangue per ben quattordici volte.

15 MARZO: è l’Anniversario dell’ultima lacrimazione della Madonnina di Civitavecchia. La supplica da recitare oggi Papaboys 3.0 Madonnina di Civitavecchia lacrimò sangue tra le mani del Vescovo Era il 15 marzo del 1995, l’ultima delle 14 lacrimazioni della Madonnina di Civitavecchia. Lì c’era Monsignor Grillo, allora alla guida della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia. Lui era scettico su ...

Achille Lauro criticato dagli haters, Mara Venier lo difende: “Non rompeteci le pa**e” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier). LEGGI ANCHE => Quale futuro per Mara Venier? Mara Venier difende Achille Lauro: “Non rompeteci le pa**e”. Diversi u ...

