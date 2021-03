Luna Rossa tradita da un buco di vento: New Zealand si porta sul 5-3 nelle finali di America’s Cup di vela (Di lunedì 15 marzo 2021) E al quinto giorno la America’s Cup non è più sul filo dell’equilibrio. Dopo un giorno a vuoto a causa dello scarso vento, Team New Zealand ha vinto entrambe le regate contro Luna Rossa e si è portata sul 5-3. Un doppio ko che ha lasciato gli italiani storditi e con una lunga scia di rabbia per via di due sconfitte arrivate nella maniera più beffarda possibile. Ora ai campioni in carica basterà vincere due regate per confermare il proprio predominio: per questo motivo la prossima doppia sfida (nella notte tra lunedì e martedì) potrebbe essere già quella della consacrazione per i kiwi. Il rammarico nel team di Luna Rossa è enorme proprio perché in entrambe le regate 7 e 8 ha mostrato gli stessi segnali di forza vincendo le partenze, considerate finora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) E al quinto giorno laCup non è più sul filo dell’equilibrio. Dopo un giorno a vuoto a causa dello scarso, Team Newha vinto entrambe le regate controe si èta sul 5-3. Un doppio ko che ha lasciato gli italiani storditi e con una lunga scia di rabbia per via di due sconfitte arrivate nella maniera più beffarda possibile. Ora ai campioni in carica basterà vincere due regate per confermare il proprio predominio: per questo motivo la prossima doppia sfida (nella notte tra lunedì e martedì) potrebbe essere già quella della consacrazione per i kiwi. Il rammarico nel team diè enorme proprio perché in entrambe le regate 7 e 8 ha mostrato gli stessi segnali di forza vincendo le partenze, considerate finora ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Coppa America: a New Zealand gara 8, 5-3 su Luna Rossa - Sport - ANSA - RaiNews : #AmericasCup2021 La settima e ottava regata vanno ai neozelandesi - sole24ore : Il vento tradisce Luna Rossa, New Zealand vola sul 5 a 3 - sportli26181512 : Luna Rossa New Zealand in Coppa America, gli HIGHLIGHTS di gara 7 e gara 8: New Zealand allunga 5-3 nella serie con… - AngeleriMassimo : @ricpuglisi Per fortuna che luna rossa va infinitamente meglio... -