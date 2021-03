Luna Rossa spreca 4 minuti di vantaggio: New Zealand vola 5 - 3 in America's Cup (Di lunedì 15 marzo 2021) Auckland, 15 marzo 2021 " Giornata tremenda per Luna Rossa nel golfo di Hauraki n ella finale di America's Cup. La barca italiana vede per la prima volta scappare gli avversari sul doppio vantaggio, ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Auckland, 15 marzo 2021 " Giornata tremenda pernel golfo di Hauraki n ella finale di's Cup. La barca italiana vede per la prima volta scappare gli avversari sul doppio, ...

Agenzia_Ansa : Coppa America: a New Zealand gara 8, 5-3 su Luna Rossa - Sport - ANSA - Agenzia_Ansa : Rimane in parità la sfida tra Luna Rossa e New Zealand: adesso sono 3-3. Il team italiano si è aggiudicato la prima… - Agenzia_Ansa : Coppa America: Luna Rossa vince gara 5 e si porta sul 3-2 - Ultima Ora - ANSA - pintuspierpaolo : Brutta giornata per Luna Rossa. - LelloPinto : RT @LelloPinto: New Zealand. 5-3 Anche Luna Rossa per il momento resta in zona rossa. -