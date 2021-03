Luna Rossa-New Zealand in Coppa America, siamo al bivio: alla barca italiana serve una vittoria per sperare (Di lunedì 15 marzo 2021) Martedì mattina (alle 4 ora italiana) le due prove che potrebbero lasciare il trofeo nelle mani del defender. L’Ac75 italiano deve ritrovare lo smalto per allungare la serie Leggi su corriere (Di lunedì 15 marzo 2021) Martedì mattina (alle 4 ora) le due prove che potrebbero lasciare il trofeo nelle mani del defender. L’Ac75 italiano deve ritrovare lo smalto per allungare la serie

Advertising

Agenzia_Ansa : Coppa America: a New Zealand gara 8, 5-3 su Luna Rossa - Sport - ANSA - RaiNews : #AmericasCup2021 La settima e ottava regata vanno ai neozelandesi - sole24ore : Il vento tradisce Luna Rossa, New Zealand vola sul 5 a 3 - gpangius : RT @RaiPlay: ?? #LunaRossa perde due regate, i Kiwi di Team New Zealand si portano sul 5-3. Ora soffiamo tutti insieme sulle vele di Luna R… - louishiribarren : RT @mornagena: 'America's Cup, 5 a 3 New Zealand-Luna Rossa: gli highlights della regata 'più bizzarra della storia'' #AmericasCup https:/… -