Luna Rossa-New Zealand, America’s Cup: programma martedì 16 marzo, orari, tv, streaming (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo le due sconfitte subite oggi Luna Rossa si proietta alle regate di domani, 16 marzo, per ricucire su New Zealand al momento in vantaggio 5-3. L’America’s Cup è tutt’altro che chiusa ma l’equipaggio italiano dovrà mettersi alle spalle, nel più breve tempo possibile, questa beffarda giornata. Luna Rossa ha vinto entrambe le partenza ma a causa di una scelta sbagliata nel primo caso e a un incredibile salto di vento nel seconda, ha visto sfumare entrambe le possibilità di marcare un punto. I neozelandesi da par loro hanno sfruttato le grandi potenzialità dell’imbarcazione vincendo le due sfide. Ricordiamo che l’America’s Cup si gioca al meglio delle 13 regate, vince chi ne conquista 7. Di conseguenza i margini per recuperare ci sono ancora, anche ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo le due sconfitte subite oggisi proietta alle regate di domani, 16, per ricucire su Newal momento in vantaggio 5-3. L’Cup è tutt’altro che chiusa ma l’equipaggio italiano dovrà mettersi alle spalle, nel più breve tempo possibile, questa beffarda giornata.ha vinto entrambe le partenza ma a causa di una scelta sbagliata nel primo caso e a un incredibile salto di vento nel seconda, ha visto sfumare entrambe le possibilità di marcare un punto. I neozelandesi da par loro hanno sfruttato le grandi potenzialità dell’imbarcazione vincendo le due sfide. Ricordiamo che l’Cup si gioca al meglio delle 13 regate, vince chi ne conquista 7. Di conseguenza i margini per recuperare ci sono ancora, anche ...

