Luna Rossa, che pasticcio: New Zealand vola sul 5 - 3 nella finale di America's Cup (Di lunedì 15 marzo 2021) Può essere stata la giornata decisiva per le sorti dell' America's Cup 2021 quella di oggi, lunedì 15 marzo. Emirates Team New Zealand infatti si è portato sul 5 - 3 contro Luna Rossa e domani ha la ... Leggi su leggo (Di lunedì 15 marzo 2021) Può essere stata la giornata decisiva per le sorti dell''s Cup 2021 quella di oggi, lunedì 15 marzo. Emirates Team Newinfatti si è portato sul 5 - 3 controe domani ha la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Coppa America: a New Zealand gara 8, 5-3 su Luna Rossa - Sport - ANSA - Agenzia_Ansa : Rimane in parità la sfida tra Luna Rossa e New Zealand: adesso sono 3-3. Il team italiano si è aggiudicato la prima… - Agenzia_Ansa : Coppa America: Luna Rossa vince gara 5 e si porta sul 3-2 - Ultima Ora - ANSA - francang1950 : RT @Adnkronos: #LunaRossa sbaglia e perde perde due regate, ora è 5-3 per #NewZealand - mayafoxqua_m : RT @sole24ore: Il vento tradisce Luna Rossa, New Zealand vola sul 5 a 3 -