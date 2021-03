Luis Alberto da assist-man a goleador: la Lazio si affida al Mago (Di lunedì 15 marzo 2021) La Lazio riscopre Luis Alberto nelle vesti di bomber: 8 gol segnati in questa stagione, ne mancano tre per il suo record personale L’importante è la squadra. Questo è il mantra che si ripete alla Lazio. Il collettivo vince sulla gloria dei singoli, i tre punti sono l’unico traguardo auspicabile. Così non importa se a segnare sia Immobile…o Luis Alberto. Lo spagnolo, quest’anno, veste il ruolo di bomber: 8 gol, ne bastano solo altri 3 per superare il suo record personale raggiunto nella stagione 2017/18, quella della riveLazione. Come riporta il Corriere della Sera, adesso tocca a lui caricarsi la Lazio sulle spalle e sopperire al momentaneo digiuno di Ciro confermandosi il secondo miglior realizzatore della squadra di quest’anno. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Lariscoprenelle vesti di bomber: 8 gol segnati in questa stagione, ne mancano tre per il suo record personale L’importante è la squadra. Questo è il mantra che si ripete alla. Il collettivo vince sulla gloria dei singoli, i tre punti sono l’unico traguardo auspicabile. Così non importa se a segnare sia Immobile…o. Lo spagnolo, quest’anno, veste il ruolo di bomber: 8 gol, ne bastano solo altri 3 per superare il suo record personale raggiunto nella stagione 2017/18, quella della rivene. Come riporta il Corriere della Sera, adesso tocca a lui caricarsi lasulle spalle e sopperire al momentaneo digiuno di Ciro confermandosi il secondo miglior realizzatore della squadra di quest’anno. Leggi su ...

