Ludovica Bizzaglia senza filtri, il problema alla pelle: “Capita all’improvviso” (Di lunedì 15 marzo 2021) Ludovica Bizzaglia – Solonotizie24In questi mesi molte donne del mondo dello spettacolo italiano hanno deciso di mostrarsi senza filtri sui social e raccontare i loro personali problemi legati alla pelle, come ha fatto di recente anche l’attrice Ludovica Bizzaglia la quale ha scritto e condiviso un messaggio molto forte mostrandosi così senza filtri. Come abbiamo avuto modo di spiegare in precedenza, nel corso dei mesi molte donne del mondo dello spettacolo italiano hanno voluto condividere il loro messaggio di skin positivity. Un’iniziativa avviata da Aurora Ramazzotti che nel corso dell’estate ha pubblicato una foto senza filtri e make up, dove mostrava le conseguenze delle ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 15 marzo 2021)– Solonotizie24In questi mesi molte donne del mondo dello spettacolo italiano hanno deciso di mostrarsisui social e raccontare i loro personali problemi legati, come ha fatto di recente anche l’attricela quale ha scritto e condiviso un messaggio molto forte mostrandosi così. Come abbiamo avuto modo di spiegare in precedenza, nel corso dei mesi molte donne del mondo dello spettacolo italiano hanno voluto condividere il loro messaggio di skin positivity. Un’iniziativa avviata da Aurora Ramazzotti che nel corso dell’estate ha pubblicato una fotoe make up, dove mostrava le conseguenze delle ...

