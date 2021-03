Luciana Littizzetto “annichilisce” Wanda Nara in diretta Tv: parole taglienti come rasoi (Di lunedì 15 marzo 2021) Luciana Littizzetto non ha dimenticato le accuse di sessismo da parte di Wanda Nara e, ospite di Maria De Filippi a C’è Posta per te, non ha esitato a lanciare frecciatine infuocate contro l’argentina. Luciana Littizzetto attacca Wanda Nara a C’è posta per teSono passate diverse settimane da quando Luciana Littizzetto, dalla scrivania di Che Tempo che fa, commentava con ironia la foto a cavallo di Wanda Nara. “Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile”, disse la comica scatenando un vero e proprio putiferio social. Tra chi accusava la Littizzetto di sessismo e chi la invitava ad allontanarsi definitivamente dalle scene, ... Leggi su kronic (Di lunedì 15 marzo 2021)non ha dimenticato le accuse di sessismo da parte die, ospite di Maria De Filippi a C’è Posta per te, non ha esitato a lanciare frecciatine infuocate contro l’argentina.attaccaa C’è posta per teSono passate diverse settimane da quando, dalla scrivania di Che Tempo che fa, commentava con ironia la foto a cavallo di. “Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile”, disse la comica scatenando un vero e proprio putiferio social. Tra chi accusava ladi sessismo e chi la invitava ad allontanarsi definitivamente dalle scene, ...

Advertising

zazoomblog : C’è Posta per Te 2021 replica ultima puntata. Ospiti Belen Rodriguez Luciana Littizzetto e Alessandra Amoroso -… - pvnisherr : mi sgo agitando vado a editare foto@di luciana littizzetto per rilassarmi - zazoomblog : C’è Posta per Te 2021 replica ultima puntata. Ospiti Belen Rodriguez Luciana Littizzetto e Alessandra Amoroso -… - infoitcultura : Giordano e Vanessa: chi sono i figli di Luciana Littizzetto? Età, lavoro - infoitcultura : Davide Graziano, il produttore ed ex della famosa Luciana Littizzetto -