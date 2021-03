Lorella Cuccarini | avete mai visto la figlia Chiara? Identica a Lei FOTO

(Di lunedì 15 marzo 2021) Una fanpage mostra ladiCapitta, in tanti subito hanno notato la strepitosa somiglianza con sua madre Dopo il tanto chiacchierato addio dia La Vita in Diretta, per la ballerina è subito arrivata la grande proposta da parte di Maria De Filippi. La conduttrice l’ha invitata ad Amici L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

DanPignataro : @siria97_ Lorella Cuccarini - lucianaruiu : @siria97_ Lorella Cuccarini da sempre ???? - crisci_monica : @siria97_ Lorella Cuccarini - zazoomblog : Lorella Cuccarini la FOTO con lei lascia a bocca aperta: somiglianza pazzesca - #Lorella #Cuccarini #lascia #bocca - simonights : lorella cuccarini la notte vola pt2 -

Ultime Notizie dalla rete : Lorella Cuccarini

Lacondivide su instagram una foto tenerissima con la figlia, le due sorridono alla fotocamera e sono bellissimeha condiviso una foto insieme alla figlia e sono bellissime. Nella didascalia scrive :' Domenica in famiglia. Lei è la mia fotografa preferita '. Tantissimi commenti sotto alla foto ...Non sono mancati i soliti scontri tra i professori e, nello specifico, tra Alessandra Celentano ee poi Maria De Filippi ha voluto anche che Arisa , che da quest'anno è una delle ...Lorella Cuccarini si lascia andare in uno scatto durante una domenica di puro relax: la somiglianza in foto è davvero pazzesca ...Ieri, sabato 13 marzo è andata in onda, come al solito, un’altra puntata di Amici durante la quale i ragazzi si sono esibiti. Non sono mancati i soliti scontri tra i professori e, nello specifico, ...