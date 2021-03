L’ordine del generale Figliuolo: “Vaccinare chi passa per non sprecare le dosi” | VIDEO (Di lunedì 15 marzo 2021) Per arrivare all’obiettivo previsto dal nuovo piano vaccinale italiano non si possono sprecare dosi. È il pensiero del generale dell’esercito Francesco Paolo Figliuolo, neo commissario straordinario all’emergenza Covid. Ma c’è una frase, pronunciata nel corso della sua intervista a Che Tempo Che Fa (su Rai3) che ha diviso l’opinione pubblica e sta facendo discutere: “Vaccinare chi passa”. Un concetto che, viste le polemiche delle ultime settimane sui cosiddetti “furbetti del vaccino”, non poteva che alzare un polverone. Il generale Figliuolo e la frase “Vaccinare chi passa per evitare gli sprechi” Il generale Figliulo, in collegamento con Fabio Fazio e Roberto Burioni, ha voluto sottolineare un aspetto ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Per arrivare all’obiettivo previsto dal nuovo piano vaccinale italiano non si possono. È il pensiero deldell’esercito Francesco Paolo, neo commissario straordinario all’emergenza Covid. Ma c’è una frase, pronunciata nel corso della sua intervista a Che Tempo Che Fa (su Rai3) che ha diviso l’opinione pubblica e sta facendo discutere: “chi”. Un concetto che, viste le polemiche delle ultime settimane sui cosiddetti “furbetti del vaccino”, non poteva che alzare un polverone. Ile la frase “chiper evitare gli sprechi” IlFigliulo, in collegamento con Fabio Fazio e Roberto Burioni, ha voluto sottolineare un aspetto ...

