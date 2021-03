‘Long Covid’, Novelli: ‘Sintomi a lungo termine completamente guariti dopo il vaccino’ (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Prof. Giuseppe Novelli, Docente di Genetica Medica all’Università di Roma Tor Vergata e all’Università del Nevada negli Stati Uniti, è intervenuto nel corso del programma “Genetica Oggi” curato e condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. Sul caso Astrazeneca “Al 10 marzo, sono stati segnalati 30 eventi trombo-embolici su 5 milioni di persone vaccinate con Astrazeneca in Europa, quindi parliamo di 30 casi su 5 milioni –ha affermato Novelli-. I numeri sono numeri. Non esiste un nesso diretto se i numeri sono questi perché non c’è nessun rischio di coagulo legato al vaccino, ma è più probabile che qualcuno abbia questo rischio aumentato se prende il covid. I casi di malati di covid che hanno avuto problemi di coagulazione sono quasi il doppio rispetto alla popolazione generale. La malattia covid ti fa venire questo problema, non certo il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Prof. Giuseppe, Docente di Genetica Medica all’Università di Roma Tor Vergata e all’Università del Nevada negli Stati Uniti, è intervenuto nel corso del programma “Genetica Oggi” curato e condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. Sul caso Astrazeneca “Al 10 marzo, sono stati segnalati 30 eventi trombo-embolici su 5 milioni di persone vaccinate con Astrazeneca in Europa, quindi parliamo di 30 casi su 5 milioni –ha affermato-. I numeri sono numeri. Non esiste un nesso diretto se i numeri sono questi perché non c’è nessun rischio di coagulo legato al vaccino, ma è più probabile che qualcuno abbia questo rischio aumentato se prende il covid. I casi di malati di covid che hanno avuto problemi di coagulazione sono quasi il doppio rispetto alla popolazione generale. La malattia covid ti fa venire questo problema, non certo il ...

