Londra, scontri con la polizia alla veglia per Sarah Everard | video (Di lunedì 15 marzo 2021) Voleva solo rendere omaggio a Sarah Everard, rapita e uccisa all'inizio di marzo mentre tornava a casa a piedi, quando è stata circondata dagli agenti della polizia, strattonata, spinta per terra, immobilizzata e ammanettata. Ha raccontato: "Non stavo facendo niente. Ero lì ferma, volevo mettere il mio mazzo di fiori con gli altri, non ne ho avuto il tempo". Il video dell'aggressione della giovane sta facendo il giro del mondo.

