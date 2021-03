L'Oms dice che non c'è alcuna prova che il vaccino Covid AstraZeneca provochi coaguli di sangue (Di lunedì 15 marzo 2021) A sostegno di questa tesi il professor Andrew Pollard, direttore del gruppo di vaccini di Oxford che ha sviluppato il siero insieme ad AstraZeneca, ha detto al programma Today della BBC che ci sono "... Leggi su fanpage (Di lunedì 15 marzo 2021) A sostegno di questa tesi il professor Andrew Pollard, direttore del gruppo di vaccini di Oxford che ha sviluppato il siero insieme ad, ha detto al programma Today della BBC che ci sono "...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | 'Non c'è alcun motivo per smettere di usare il vaccino AstraZeneca contro il Covid'. Lo dice l'Oms #ANSA - presElectBidet : RT @ilpresidenthe: #MAttoNIFEST viene diffuso. In 3 ore: -Astrazeneca vietato in italia e Germania. -OMS dice no al passaporto vaccinale.… - Pietro59359863 : RT @rainiero43: Interrompere immediatamente tutte le vaccinazioni di massa C-19 (lettera aperta all'OMS) - Lo dice l'esperto e sviluppatore… - eterea_naive : RT @ilpresidenthe: #MAttoNIFEST viene diffuso. In 3 ore: -Astrazeneca vietato in italia e Germania. -OMS dice no al passaporto vaccinale.… - sc_kleene : RT @ilpresidenthe: #MAttoNIFEST viene diffuso. In 3 ore: -Astrazeneca vietato in italia e Germania. -OMS dice no al passaporto vaccinale.… -