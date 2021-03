Lo spirito del Rinascimento per ripartire dal capitale umano

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 15 marzo 2021) Siamo tutti consapevoli che da anni l’Italia appare un paese in difficoltà, ripiegato su sé stesso. Che cerca di guardare a modelli considerati più virtuosi per uscire dalla stagnazione e rilanciarsi. Il post pandemia, se la storia non si smentisce per la prima volta, produrrà una accelerazione nei processi sociali ed economici e chi stava indietro dovrà accelerare ancora di più per non rendere il gap drammatico ed essere troppo penalizzato nelle dinamiche internazionali. Noi arriviamo a questo appuntamento con diverse evidenti criticità, come l’eccessiva burocratizzazione, una visione economica spesso miope, la grave carenza di infrastrutture sociali adeguate e moderne. Pubblica amministrazione e servizi pubblici, come la scuola, la sanità, il welfare, i servizi per il lavoro, sono stati considerati più una spesa passiva che un fattore di sviluppo. Questa logica ha penalizzato il ...