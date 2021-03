Lo sfogo di Matteo Bassetti: «Ho avuto insulti e minacce. La politica ci sta lasciando da soli» (Di lunedì 15 marzo 2021) In un'intervista all' Adnkronos Matteo Bassetti parla dell'incendio avvenuto alla sede dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) a Roma ed ha voluto denunciare il difficile clima che si respira attorno ai medici. Lui in primis ha ricevuto insulti e minacce di morte indirizzate anche alla sua famiglia. Matteo Bassetti: «Io insultato e minacciato di morte» Per l'esperto, la politica non sta aiutando chi come lui si batte tutti i giorni affinchè l'emergenza da Coronavirus venga sconfitta. «C'è un clima bruttissimo, la politica non ci sta aiutando», ha dichiarato il direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria. «Noi medici siamo stati lasciati ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 15 marzo 2021) In un'intervista all' Adnkronosparla dell'incendio avvenuto alla sede dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) a Roma ed ha voluto denunciare il difficile clima che si respira attorno ai medici. Lui in primis ha ricevutodi morte indirizzate anche alla sua famiglia.: «Io insultato e minacciato di morte» Per l'esperto, lanon sta aiutando chi come lui si batte tutti i giorni affinchè l'emergenza da Coronavirus venga sconfitta. «C'è un clima bruttissimo, lanon ci sta aiutando», ha dichiarato il direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria. «Noi medici siamo stati lasciati ...

