Lo ius soli riaccende i contrasti trai partiti politici | di che si tratta?

Enrico Letta è da pochissimo nuovo segretario del PD, in sostituzione di Nicola Zingaretti, dimessosi alcuni giorni fa. Si tratta di fatto di un ritorno in ambienti ben conosciuti dall'ex Presidente del Consiglio dei Ministri. Letta ha spiegato – nel corso dell'intervento in assemblea che lo ha eletto segretario PD – che la linea del partito democratico dovrà permanere ben distinta da quella dei partiti di centro-destra. E pare insistere in questa direzione, pur con un Governo come quello Draghi, che vede al proprio interno sia ministri di centro-sinistra, che di centro-destra. In questo scenario, non deve dunque stupire che Letta stia tentando di riportare in auge l'argomento dello ius soli, già in passato oggetto di aspri dibattiti e confronti. Per Letta occorre infatti rilanciare l'azione legislativa per ...

