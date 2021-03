LIVE Tirreno-Adriatico, Sesta tappa in DIRETTA: tornano in scena i velocisti…ma anche Van der Poel e Van Aert (Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della Sesta tappa – La cronaca della quinta tappa – L’assolo di Mathieu van der Poel a Castelfidardo (VIDEO) – Le pagelle della quinta tappa – La classifica attuale – Schachmann si prende a sorpresa la sua seconda Parigi-Nizza. Roglic decisamente sfortunato Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della Sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2021: la Castelraimondo-Lido di Fermo (169 km). Ultima chance per le ruote veloci del gruppo in questa frazione che presenta una prima parte abbastanza ondulata, ma anche un finale in circuito, con sì quattro passaggi sullo zampellotto di ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della– La cronaca della quinta– L’assolo di Mathieu van dera Castelfidardo (VIDEO) – Le pagelle della quinta– La classifica attuale – Schachmann si prende a sorpresa la sua seconda Parigi-Nizza. Roglic decisamente sfortunato Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostradelladella2021: la Castelraimondo-Lido di Fermo (169 km). Ultima chance per le ruote veloci del gruppo in questa frazione che presenta una prima parte abbastanza ondulata, maun finale in circuito, con sì quattro passaggi sullo zampellotto di ...

