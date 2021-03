LIVE Tirreno-Adriatico, Sesta tappa in DIRETTA: si parte! (Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.28 Iniziata ufficialmente questa Sesta frazione. 12.21 Corridori che si stanno dirigendo verso il km 0. 12.16 Il primo e il secondo della classifica generale: Pogacar e van Aert. @WoutvanAert @TamauPogi #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/qLI4rIWY6T — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 15, 2021 12.12 Tutto pronto per la partenza: – Are you ready?– I'm ready.#TirrenoAdriatico pic.twitter.com/k5VqBvzqpz — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 15, 2021 12.09 Il vincitore di ieri, tra i grandi favoriti anche per oggi: @mathieuvdpoel, vincitore ieri di una tappa epica! @mathieuvdpoel won an ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.28 Iniziata ufficialmente questafrazione. 12.21 Corridori che si stanno dirigendo verso il km 0. 12.16 Il primo e il secondo della classifica generale: Pogacar e van Aert. @WoutvanAert @TamauPogi #pic.twitter.com/qLI4rIWY6T —(@Tirren) March 15, 2021 12.12 Tutto pronto per la partenza: – Are you ready?– I'm ready.#pic.twitter.com/k5VqBvzqpz —(@Tirren) March 15, 2021 12.09 Il vincitore di ieri, tra i grandi favoriti anche per oggi: @mathieuvdpoel, vincitore ieri di unaepica! @mathieuvdpoel won an ...

Advertising

SpazioCiclismo : Partita l'ultima tappa in linea della #TirrenoAdriatico - infoitsport : LIVE Tirreno-Adriatico | Terni-Prati di Tivo in DIRETTA | Tadej Pogacar pigliatutto! Tappa e maglia per lo sloveno… - zazoomblog : LIVE Tirreno-Adriatico Sesta tappa in DIRETTA: tornano in scena i velocisti…ma anche Van der Poel e Van Aert -… - ilcentrotirreno : [IL CENTRO TIRRENO - Immediapress] - zazoomblog : LIVE Tirreno-Adriatico quinta tappa in DIRETTA: vince van der Poel resistendo a Pogacar! - #Tirreno-Adriatico… -